Sunderland med første Wembley-triumf på 48 år

Resultatet ble det samme som i sjokkseieren mot Leeds for 48 år siden. Matchvinner var 25-årige Lynden Gooch, som har vært i Sunderland siden han var ti år gammel.

Scoringen kom etter en snau time. Aiden McGeady spilte Gooch gjennom etter å ha vunnet ballen på egen halvdel, og avslutningen var iskald.

Det var Sunderlands første tittel i turneringen som er åpen for lagene på nivå tre og fire i engelsk fotball. Laget kjemper om opprykk fra League One, mens Tranmere er i tetsjiktet i League Two.

Sunderland sørget for at Salford City fikk være tittelforsvarer i EFL Trophy bare ett døgn, etter at klubben med flere Manchester United-legender blant eierne tok sin første tittel lørdag.

Salford vant den utsatte finalen fra forrige sesong da Portsmouth ble slått på straffespark.

