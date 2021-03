Stor norsk tropp til verdenscupavslutningen i skiskyting

NTB Sport

Yngstebror Filip Fjeld Andersen har tatt både sammenlagtseieren og vunnet sprintcupen i IBU-cupen, mens storebror Aleksander er fjerde best i sammendraget. Karoline Erdal og Emilie Kalkenberg ble nummer to og tre i IBU-cupen for kvinner (bak tyske Vanessa Voigt). Nå får alle delta i verdenscupavslutningen.

Dette er den norske troppen, menn: Johannes Thingnes Bø (Markane), Johannes Dale (Fet), Tarjei Bø (Markane), Sturla Holm Lægreid (Bærum), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo), Endre Strømsheim (Bærum), Aleksander Fjeld Andersen (Geilo), Filip Fjeld Andersen (Geilo).

Kvinner: Tiril Eckhoff (Fossum), Marte Olsbu Røiseland (Froland), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum), Ida Lien (Simostranda), Karoline Knotten (Vingrom), Ragnhild Femsteinevik, (Hålandsdal), Emilie Kalkenberg (Skonseng), Karoline Erdal (Førde).

I Östersund er det sprint fredag, jaktstart lørdag og fellesstart søndag.

(©NTB)