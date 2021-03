Ronaldo svarte kritikerne med ekte hattrick

NTB Sport

Portugiseren økte ledelsen på toppscorerlista i Serie A ved å score alle gjestenes mål i 3-1-seieren. Han er nå oppe i 23 seriemål for laget som jager sitt 10. strake seriegull.

Ronaldo nikket inn ledermålet i det 10. minutt, doblet ledelsen med et straffespark og la på til 3-0 med et distanseskudd i det 32. minutt. Cagliari fikk et trøstemål etter pause.

Laget er fortsatt 10 poeng bak serieleder Inter, som tidligere søndag slet seg til 2-1-seier borte mot svakt plasserte Torino.

Romelu Lukaku scoret sitt 19. seriemål på straffespark, men hjemmelaget utlignet, og Inter trengte et vinnermål av Lautaro Martínez fem minutter før slutt for å sikre lagets åttende strake seier.

Inter-trener Antonio Conte var utestengt og måtte følge kampen fra tribuneplass.

Morten Thorsby og hans lagkamerater i Sampdoria tapte 1-3 for Bologna.

Serietoer Milan møter Napoli i kveldskampen.

