Nederlandsk sykkelstjerne vant i Italia etter formidabelt solobrudd

26-åringen fikk luke i en utforkjøring underveis på den 205 kilometer lange etappen fra Castellalto til Castelfidardo. Da gjensto det mer enn 50 kilometer til mål.

Resten av etappen satt han alene i front, og råsterke van der Poel hadde på et tidspunkt tre minutters forsprang til forfølgerne. Ved målgang var imidlertid nederlenderens luke på ti sekunder.

Regjerende Tour de France-vinner Tadej Pogacar fulgte nærmest, mens belgiske Wout van Aert ble nummer tre. Pogacar leverte en knallsterk avslutning etter å ha kvittet seg med van Aert i den siste tøffe stigningen.

Mot slutten så Pogacar ledende van der Poel foran seg, men nederlenderen lot seg ikke innhente.

For van der Poel var det etappeseier nummer to i årets Tirreno-Adriatico. Nederlenderen var også best fredag, og sist helg ble det seier i prestisjetunge Strade-Bianche.

Nederlenderen er i kjempeform en liten måned før han skal forsvare fjorårsseieren i prestisjetunge Flandern rundt.

Pogacar leder Tirreno-Adriatico sammenlagt etter fem etapper. Søndagens etappe benyttet han til å øke forspranget til Van Aert. Nå skiller det de to et snaut minutt.

Alt tyder dermed på Pogacar har avgjort seierskampen.

Tirreno-Adriatico avsluttes tirsdag.

