Lunde glitret da Vipers ble klar for kvartfinale i mesterligadrama

Vipers hadde ett mål å ta igjen i søndagens returmøte etter 35-36-tap i «hjemmekampen» som ble spilt i Danmark forrige helg. Den oppgaven løste Lunde & co. med bravur.

Sammenlagt endte åttedelsfinalene mot Odense 65-62 til Vipers.

– Dette føles fantastisk. Vi spilte bra i første omgang, men etter pause spilte vi dårlig begge veier. Det gjorde oss stresset. Til slutt klarte vi å ta oss sammen, sa Emilie Hegh Arntzen etter kampen.

I kvartfinalen møter Vipers russiske Rostov Don.

Festet tidlig grep

Anført av veteranmålvakt Lunde, som var tilbake etter skade, tok Vipers tidlig kommandoen i søndagens oppgjør. Halvveis sto det 19-14 etter en omgang der Lunde hadde en redningsprosent på 39.

Linn Jørum Sulland bidro i tillegg med sju scoringer før pause, mens Vilde Jonassen fulgte opp med fire. Omgangens flotteste scoring kom rett før pause da Sunniva Andersen vartet opp med en flyver på en kontringsball fra keeper Lunde.

Etter pause spiste Odense seg innpå et Vipers-lag som en periode vaklet. Da det røynet på som verst hentet Lunde fram et knippe strålende redninger og sørget for at danskene aldri kom helt à jour.

Henny Reistad tok også solid ansvar da Vipers slet og sårt trengte scoringer. Hun endte på fem scoringer i kampen. Sulland ble toppscorer med åtte.

Til slutt ble det firemålsseier og kvartfinaleplass for Kristiansand-klubben.

Skadetrøbbel

Som i de foregående kampene måtte Vipers klare seg uten både Nora Mørk og Heidi Løke søndag. Mørk har slitt med en kneskade den siste tiden, mens Løke er ute på ubestemt tid med en neseskade.

Om noen av dem er tilbake til kvartfinalene mot Rostov Don er usikkert. Den første spilles 3. april, mens returkampen går én uke deretter.

I kvartfinalene blir ikke «norske» Esbjerg representert. Søndag røk den danske storklubben, som har en rekke norske landslagsprofiler i sin stall, 27-30 for franske Brest Bretagne i returoppgjøret i åttedelsfinalen. Duellen endte 63-54 sammenlagt i fransk favør.

Marit Malm Frafjord, Vilde Ingstad og Marit Røsberg Jacobsen scoret tre mål hver i søndagens kamp.

