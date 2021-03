Kleveland og Sandbech finaleklare i Big Air

NTB Sport

Marcus Kleveland ble fredag verdensmester i slopestyle på suverent vis da han fikk konkurransens to beste poengsummer.

Kleveland, som har to gull i X-Games i slopestyle, ble tredje best i sin pulje med 88,75 poeng i sitt andre forsøk.

Sandbech er den siste verdensmesteren i øvelsen. Han vant i Sierra Nevada i 2017, mens øvelsen ble avlyst under VM i Park City for to år siden. Søndag fikk han med seg 84,25 poeng og 5.-plass i heatet.

De seks beste i hvert av de to kvalifiseringsheatene tok seg til VM-finalen i amerikanske Aspen.

Verken Torgeir Bergrem eller Markus Olimstad greide å ta seg videre, med henholdsvis 12. og 15.-plass i heatet med alle nordmennene.

