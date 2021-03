Heidi Weng vant sitt første verdenscuprenn på tre år

NTB Sport

Det var Wengs første seier i verdenscupen siden januar 2018. Hun avgjorde på slutten etter at en tetkvartett med henne, Andersson, Jessica Diggins og Julija Stupak hadde dannet seg ganske tidlig i løpet.

Det ble riktig nok spennende helt inn, for Weng klarte ikke å skape en større luke til Andersson enn at svensken hele veien var på skuddhold. Ledelsen holdt imidlertid helt inn for en dyktig sliten Weng.

Andersson ble slått med 4,5 sekund. Stupak slo Diggins på oppløpet i kampen om 3.-plassen og kom i mål 33,7 sekunder bak Weng.

