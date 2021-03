Glenn Solbergs svenske landslag OL-klart

NTB Sport

Etter uavgjort mot vertsnasjonen Tyskland i åpningskampen ble det 36-25 over Algerie lørdag og 32-25 over Slovenia søndag. Slovenia måtte vinne søndagens kamp for å snyte Solberg & co for Tokyo-tur, men var ikke i nærheten.

– Det er ubeskrivelig fantastisk. Vi har drømt om dette hele uka, sa Niclas Ekberg etter at skjebnekampen var vunnet.

Keeper og lagkaptein Andreas Palicka var viktig da Sverige festet grepet. 34-åringen har vært med i sju EM- og VM-sluttspill, men aldri OL. Fire redninger innebar svensk 6-2-ledelse, og laget slapp aldri grepet.

– Jeg så på dette som min siste sjanse til å få oppleve et OL. Nå kjenner jeg en utrolig lykke, sa Palicka.

Sverige måtte vinne med sju mål for å knipe gruppeseieren på målforskjell og greide det akkurat. Tyskland er også OL-klar som toer.

Etter de overraskende sølvmedaljene i VM innfridde Solbergs lag igjen.

– Det er sterkt å levere som dette når det gjelder mest. Det sier mye om dette laget, sa Ekberg.

