Fotballtinget vil skjerpe regelverket: Klubber skal politianmelde rasisme

Anmeldelsesplikten ble banket gjennom etter at 155 delegater stemte for forslaget. 29 var mot å innføre en slik plikt ved overtredelse av hatparagrafen.

– Ved anmeldelsesplikt kan det settes en ny standard for hva man synes er greit og ikke greit å si i idretten, sa klubbdirektør Harriet Rudd i Vålerenga Fotball før forbundstinget.

Det var tre kjente rasismesaker i norsk toppfotball i fjor. Start fikk bot etter at en tilskuer kom med rasistiske tilrop mot Sandefjord-spiller Brice Wembangomo.

Aalesund og Sandefjord måtte spille en kamp for tomme tribuner etter at rasistiske episoder inntraff under deres hjemmekamper.

