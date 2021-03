Carlsen med strålende dag i egen turnering

NTB Sport

Til tross for remis i siste parti ligger Carlsen kun et halvt poeng bak Anish Giri, som leder turneringen. Amerikanerne Wesley So og Hikaru Nakamura er poenget bak Carlsen.

– Det var bra. Scoren er veldig solid. Jeg følte kanskje jeg spilte bedre i går. Jeg fikk et par poeng på sølvfat, sa Carlsen til TV 2 etter søndagens partier.

Lørdag endte han med tre seire, en remis og ett tap, som kom mot nettopp Giri.

– Veldig imponerende. Ikke bare har han mange poeng, men når man ser på partiene han ikke har vunnet så sto han veldig godt i dem også. Han gir meg en ordentlig utfordring til i morgen dersom jeg ønsker 1.-plassen, sa Carlsen om nederlenderen.

Carlsen startet søndagen med svart mot Nils Grandelius. Svensken spilte seg til et overtak innledningsvis, men nordmannen fikk relativt raskt tilbake kontrollen. Med lite tid på klokken så ikke svensken noen annen utvei enn å redde remis.

– Magi

Heller ikke i neste parti, med hvit mot Shakhriyar Mamedyarov, fikk Carlsen en optimal start, men et godt trekk var det som skulle til for å innkassere seieren.

– Han lå veldig dårlig an etter åpningen, men klarte å overleve og få kongen i sikkerhet. Det var en fantastisk gjennomføring. Det var magi, sa Hammer.

Det tredje partiet ble av det nervepirrende slaget. Etter raskt spill i starten fikk Carlsen presset på seg, men en feil fra Jan Nepomnjasjtsjij, med hvite brikker, gjorde at Carlsen kunne finne en åpning.

– På nydelig vis avgjør Magnus partiet, men han rister på hodet fordi det var kaotisk underveis. En uvanlig bondesituasjon, kampsjakk fra begge parter, men til slutt så er det beste spiller som går seirende ut, sa Jon Ludvig Hammer i TV2s studio etter partiet, som var Carlsens tredje for dagen.

Tredje strake

Med hvite brikker tok Carlsen raskt kontroll over partiet mot Sergej Karjakin. Han gjorde en liten feil, men reddet seg inn og sikret sin tredje strake seier.

I sitt siste parti søndag møtte Carlsen Teimur Radjabov med svarte brikker. Den endte med en sikker remis for nordmannen.

Mandag venter Alan Pichot, Wesley So, Levon Aronian, Daniil Dubov og Hikaru Nakamura for Carlsen.

Turneringen er den fjerde av ti turneringer i onlinetouren Champions Chess Tour. Alle de 16 deltakerne skal møtes innbyrdes i løpet av tre dager. De åtte beste tar seg videre til utslagsrunder.

