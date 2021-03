Brennhet Ødegaard scoret igjen – Arsenal vant innholdsrikt London-derby

NTB Sport

Ødegaard utlignet til 1-1 før pause, mens Alexandre Lacazette ble matchvinner for Arsenal fra straffemerket i 2. omgang. Kvarteret før slutt ble Tottenhams Erik Lamela utvist.

– Dette var deilig. Jeg synes vi kontrollerte og dominerte kampen fullstendig fram til det røde kortet. Det er merkelig at den endret seg så mye etter det. Det satt langt inne til slutt, men det føles godt, sa Ødegaard til TV 2 om seieren.

Scoringen i første omgang kom på en situasjon Ødegaard ikke var uforberedt på.

– Forrige match hadde jeg en grov bom på den samme måten. Jeg trente på det i går med en av trenerne, og det er noe jeg øver mye på. Det er godt å få utløp for det i match, sa han.

Eventyrlig uke

Med scoringen fortsetter det som har vært en meget innholdsrik uke for den norske midtbaneprofilen.

Torsdag ble det scoring på et forrykende langskudd i 3-1-seieren mot Olympiakos i europaligaen, og fredag ble det kjent at Premier League-proffen er Norges nye landslagskaptein.Ødegaard nyter åpenbart stor tillit hos både Arsenal-manager Mikel Arteta og landslagssjef Ståle Solbakken. Søndag var han med i førstnevntes startoppstilling på ny. Det betalte seg.

Etter at Erik Lamela hadde sendt Tottenham i ledelsen med en strålende avslutning tidlig i London-derbyet, var det Ødegaards tur. Kieran Tierney slo innlegget som nordmannen satte i mål med venstrefoten til 1-1.

Ballen gikk litt heldig mellom beina til Tottenham-forsvarer Toby Alderweireld og i mål bak keeper Hugo Lloris.

Nær målgivende

Scoringen var Ødegaards aller første i Premier League etter leieovergangen fra Real Madrid i januar. Avtalen klubbene imellom strekker seg ut inneværende sesong.

Ødegaard kunne også plusset på en målgivende pasning da han vant ballen høyt i banen og ga til lagkamerat Emile Smith Rowe tidlig i kampen. Avslutningen som fulgte smalt i tverrliggeren.

Mer treffsikker var lagkamerat Alexandre Lacazette da han fikk sjansen fra straffemerket rett før halvspilt 2. omgang. Franskmannen ble selv felt etter et klønete inngripen av Tottenham-forsvarer Davinson Sánchez, og fra krittmerket var Lacazette iskald.

Straffemålet skilte til slutt lagene i det som ble et innholdsrikt derby. Kvarteret før slutt fikk Tottenhams Erik Lamela rødt kort etter å ha pådratt seg to gule i løpet av kort tid.

Det første kom etter en tøff takling, og det andre fikk argentineren etter å slått armen i hodet på Arsenals Smith Rowe i en duell.

I sluttminuttene var Harry Kane svært nær å utlikne. Først fikk spissen et mål marginalt annullert for offside, og deretter skjøt han et frispark i stolpen. Returen klarte Arsenal-forsvaret også med nød og neppe å klarere.

Skadetrøbbel for Son

Dermed må Tottenham klare seg uten Lamela i neste kamp, og mye kan tyde på at midtbanespilleren får selskap av Son Heung-min på sidelinjen.

For Tottenham startet nemlig derbyet med dårlige skadenyheter. Kun 19 minutter var spilt da Son gikk av banen med skade. Sørkoreaneren hadde tydelige smerter etter en løpsduell og gikk rett i garderoben. Det var alt annet enn beleilig.

Manager José Mourinho var åpenbart ikke fornøyd med det han så av laget sitt underveis og tok flere grep. Formsterke Gareth Bale ble tatt av banen før timen var spilt.

Arsenal måtte på sin side klare seg uten måltyven Pierre-Emerick Aubameyang søndag. Måltyven ble henvist til benken, og i forkant av kampen bekreftet manager Arteta at måltyven har brutt klubbens disiplinære retningslinjer.

Ifølge velrenommerte The Athletic skal Aubameyang ha møtt opp for sent til søndagens kamp. Det skal angivelig ikke være første gang Aubameyang ikke kommer til tiden.

(©NTB)