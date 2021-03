Norske topplasseringer i Åre-slalåm: Shiffrin utklasset av førstegangsvinner

NTB Sport

Forrige helg ble en stor nedtur for mange av Norges alpinkvinner. Da kjørte de for tregt og havnet langt nede på resultatlistene i Slovakia. På svensk snø har det gått betraktelig bedre.

Lysdahl hoppet opp fire hakk fra fredagens 10.-plass og én plassering fra lørdagens første omgang. Hun var i mål 2,27 sekunder bak østerrikske Katharina Liensberger, som vant et verdenscuprenn for første gang.

24-åringen fra Asker var tydelig glad etter målgang.

Karrierebeste

Brede smil var det også fra Riis-Johannessen. Med klar margin ble 7.-plassen i Åre 30-åringens beste verdenscupresultat. Før rennet hadde hun en 12.-plass (storslalåm) som bestenotering.

Riis-Johannessen var i mål to hundredels sekund foran verdenscupleder Petra Vlhová, som uvanlig nok havnet langt nede på listene i første omgang.

Shiffrin ledet slalåmen 19 hundredeler foran Liensberger før finalen, men fikk det ikke til å stemme da det sto om seieren. På sin egen 26-årsdag ble amerikaneren utklasset med 0,72 sekunder.

Ikke like god

Det har ikke vært topp klasse over Shiffrins slalåmform i vinter. I mange år dominerte hun disiplinen nesten totalt, men denne sesongen har hun kun vunnet to av to av ni verdenscuprenn.

Hun er 37 poeng bak Vlhová i slalåmcupen når ett renn gjenstår. Sistnevnte leder også totalcupen 96 poeng foran Lara Gut-Behrami (Sveits). Vlhová klatret opp til 8.-plass i lørdagens konkurranse.

I første omgang trøblet Kaja Norby fra et sent startnummer og klokket inn over fire sekunder bak teten. En 44.-plass holdt ikke til avansement. Hun måtte se finalen fra sidelinjen sammen med Thea Louise Stjernesund, som kjørte ut i den svenske traseen.

(©NTB)