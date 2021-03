Firedobbelt norsk i IBU-cupen – Andersen vant sammenlagt

NTB Sport

Den norske kvartetten skilte seg ut med de klart beste tidene lørdag. Tross et bomskudd vant Andersen sprinten fire sekunder foran Sivert Guttorm Bakken.

– Jeg visste før løpet at jeg måtte vinne for å ta sammenlagtseieren. Jeg trodde jeg hadde tapt den i går, så i dag var det alt eller ingenting. Dette er helt ufattelig. Jeg hadde ingen forventning om dette før sesongen. Jeg er målløs, sa Andersen til arrangøren.

I tillegg til den gjeveste krystallkula i IBU-cupen vant han også sprintcupen. Bakken vant jaktstartcupen, mens Endre Strømsheim gikk til topps i normaldistansecupen.

Norge leder også nasjonscupen før søndagens avsluttende stafetter.

Norsk dominans

Aleksander Fjeld Andersen ble nummer tre på sprinten, seks sekunder bak sin lillebror, mens Håvard Gutubø Bogetveit kom i mål ytterligere et tidels sekund bak.

Fra Bogetveit og ned til nærmeste utfordrer, ukraineren Taras Lesjuk, skilte det 30,2 sekunder.

Erlend Bjøntegaard måtte i strafferunden én gang etter hver skyting og endte på 8.-plass. Han ble slått med 40,1 sekunder av Filip Fjeld Andersen.

For Sverre Dahlen Aspenes ble det en tyngre dag. Han bommet på fem skudd og endte på 54.-plassen, over to minutter bak vinneren.

Nilsson-smell

På kvinnenes sprint ble Karoline Erdal best av de norske skiskytterne med 7.-plass. Hun måtte tåle én strafferunde og havnet 53,7 sekunder bak den russiske vinneren Anastasija Gorejeva.

Åsne Skrede tok 14.-plassen, mens Marthe Kråkstad Johansen ble nummer 17. Emilie Kalkenberg, som var toer i sammenlagtcupen før løpet, måtte ta til takke med 28.-plassen etter å ha bommet tre ganger på standplass.

Jenny Enodd slet i sporet og ble nummer 45, mens Julie Arnekleiv endte på 57.-plass.

Den tidligere supersprinteren Stina Nilsson, som skiftet idrett fra langrenn til skiskyting foran sesongen, gjorde det dårligst av samtlige på standplass. Sju bomskudd sendte henne ned på 81.-plassen.

