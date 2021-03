Første tittel for Salford City – med gyllen United-generasjon blant eierne

NTB Sport

For Salford var det den første tittelen. Spillere i Manchester Uniteds sagnomsuste «Class of 92» investerte i laget fra Manchester-forstaden i 2014, da Salford spilte på nivå åtte i engelsk fotball. Nå jager klubben opprykk til League One.

Lørdag ble Portsmouth slått 4-2 på straffespark etter en målløs finale i EFL Trophy på Wembley. Det er en cupturnering for lagene på nivå tre og fire i engelsk fotball.

Paul Scholes og Ryan Giggs var på Wembley for å heie, mens Gary Neville var der som TV-ekspert. David Beckham, Phil Neville og Nicky Butt er også blant eierne. De har en andel på 10 prosent hver.

Salford får en kort tid som tittelholder. Det var forrige sesongs finale, spilt 342 dager etter at den opprinnelig var berammet. Salford måtte ta med seg en kopi av trofeet hjem, ettersom originalen ble gjort klar til denne sesongens finale. Den spilles søndag mellom Sunderland og Tranmere.

