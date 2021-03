«Norske» Györ lekte seg til CL-kvartfinale

NTB Sport

Med 37-20-seier over tyske Bietigheim i første kamp var det meste avgjort, men den ungarske storklubben sørget for å vinne også lørdagens hjemmekamp. Den endte 32-28.

Også CSKA Moskva, CSM Bucuresti og Buducnost Podgorica er kvartfinaleklare etter lørdagens returkamper. De måtte alle slite mer. CSKA slo Krim Ljubljana 27-21 hjemme og seiret med ett måls margin sammenlagt (47-46).

CSM Bucuresti tapte 21-27 hjemme for Valcea i returkampen, men vant likevel med tre mål sammenlagt. FTC Hungaria vant 29-28 over Buducnost, men tapte med to mål sammenlagt.

Vipers Kristiansand spiller returkamp mot danske Odense søndag og har ett mål å ta igjen etter «hjemmekampen», som ble spilt i Danmark forrige helg.

