Tiril Eckhoff med ny sprintseier tross strafferunde – nærmer seg verdenscuptittelen

Hun slo Denise Herrmann med 6,1 sekund og Dorothea Wierer med 10,5 selv om både tyskeren og italieneren skjøt fullt hus.

Med triumfen i Nove Mesto na Morave er Eckhoff oppe i 11 verdenscupseirer denne sesongen og har vunnet de seks siste sprintrennene, VM inkludert.

Seks strake sprintseirer har ingen greid før henne. Med 11 seirer i en sesong har hun tangert den norske rekorden til Tora Berger. Vinnertiden 18.11,1 er ifølge NRK den raskeste på en kvinnesprint noensinne.

– Jeg ble litt ekstra glad i dag. Jeg må bare unnskylde at jeg gjør det litt kjedelig for dem som sitter hjemme, men jeg har aldri hatt en sånn sesong, og jeg må bare være glad og kjempetakknemlig, sa Eckhoff i et seiersintervju vist på NRK.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg hele tiden klarer å gå gode skirenn. I fjor klarte jeg det ikke mot slutten av sesongen. i år er jeg skikkelig gira på å avslutte med stil.

Forrykende

Hun skaffet seg et overtak med en forrykende liggendeserie. På stående bommet hun altså en gang, men skjøt raskt nok til at det ved hjelp av høy fart i sporet ble seier likevel.

– Jeg var veldig offensiv. Jeg er svært fornøyd med liggende, og egentlig med stående også. Jeg prøvde å skyte fort, og da kom det et skudd som gikk litt for fort, sa hun.

Hun tok seg noen sekunder ekstra til det siste skuddet.

– Ja, da tenkte jeg at nå kan jeg ikke dra ut to skudd, for da får jeg kjeft av Patrick (Oberegger, landslagssjef).

Det var jevnt på vei ut av strafferunden, men Eckhoff gikk i mål til seier med grei margin.

– Helt vilt

– Jeg visste det ville bli hardt mot Dorothea og Denise. Jeg hadde gått alt jeg kunne fra start og ble litt stiv på slutten, men jeg klarte det så vidt, sa hun.

Hennes to nærmeste konkurrenter i verdenscupen sammenlagt, Marte Olsbu Røiseland og Hanna Öberg, ble henholdsvis nummer 14 og 24 fredag. Eckhoff kan sikre sammenlagtseieren allerede i helgen.

– Tiril er helt uslåelig for tiden. Det er helt vilt det hun gjør, sa Røiseland om Eckhoff.

Røiseland ble nest beste norske med sin 14.-plass etter to bom. Ida Lien ble nummer 15, Ingrid Landmark Tandrevold 17, Karoline Knotten 22 og Ragnhild Femsteinevik 47. Alle får gå lørdagens jaktstart.

Rennet i Nove Mesto var preget av en stygg episode under oppvarmingen, da en provisorisk lysmast blåste over ende og nær hadde truffet løpere. Til alt hell kom ingen i veien for den fallende masten.

