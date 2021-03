Telemark: Etterlengtet verdenscupseier for Løken

NTB Sport

Det var 27-åringens annen verdenscupseier for sesongen, men den første i klassisk siden han vant VM-gull i øvelsen for snart to år siden. Totalt er han oppe i 12 verdenscupseirer.

Løken seiret i Thyon et drøyt sekund foran slovenske Jure Ales, mens sveitsiske Bastien Deyer ble nummer tre.

– Klassisk er egentlig den hardeste og den gjeveste å vinne. Dette gir selvtillit inn mot VM neste uke. Det er digg at ting begynner å stemme i bakken, og at formen er skikkelig på gang, sa han.

Det er nesten to år siden han ble verdensmester i klassisk på hjemmebane i Rjukan. I samme mesterskap pådro han seg en langtidsskade.

I kvinnenes renn ble Guro Helde Kjølseth nummer seks i sitt comeback. Sveitsiske Amelie Wenger-Reymond vant som vanlig.

(©NTB)