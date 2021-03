Sykkel: Paris-Nice blir endret etter lockdownfrykt

NTB Sport

Rittet, som tradisjonelt avsluttes på Promenade des Anglais i Nice, blir dermed flyttet til utenfor byen.

Etter endringene skal rittet nå avsluttes i Leven, som er 40 kilometer nord for Nice, og dermed også utenfor de regionale karantenesonene.

Ordføreren i Nice, Christian Estrosi, sier at grunnen til at han ikke vil ha syklister inn i Nice, er for å forhindre nedstenging av byen skulle det komme et utbrudd av covid-19 som følger.

Lørdagens etappe skal gå fra Le Broc til Valdebore La Colmiane og søndagens etappe vil gå fra Plan du Var og ende i nevnte Leven.

