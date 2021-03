NTB Sport

Ødegaard erstatter Stefan Johansen som har gitt seg på landslaget i fotball. Kapteinsvalget ble offentliggjort på en digital pressekonferanse fredag.

Der kom det også fram at Erling Braut Haaland (20) ligger svært godt an til å være en del av kapteinsteamet. Det samme gjelder Sander Berge (23). Det betyr at Norge trolig vil ha en rekordung kapteinsgruppe i fotballverdenen.

Den kan også bli utfylt av en noe eldre spiller ifølge Solbakken.

– Han ble til sjuende og sist valgt av meg etter en gjennomgang med støtteapparatet og mine co-trenere, sa Solbakken om Ødegaard.

Loddet

Han sa også at han hadde loddet stemningen i spillergruppen før han falt ned på en ung kaptein.

– Martin har levd et langt liv på øverste nivå i internasjonal fotball allerede. Han synes jeg har vist en evne til å være en lagspiller på og utenfor banen. Men han skal føle seg fri på banen og gjøre det han er best til der. Han er en bunnsolid fyr og godt likt.

– Jeg tror Martin kan være en flott kaptein for Norge i mange år, sa Solbakken.

Anvendelig

– Noen spillere vokser på å være kaptein mens andre føler det tyngende for det sportslige. Martin ser på det som en stor ære. Han gleder seg sammen med de andre til å flytte Norge framover, sa Solbakken.

Ødegaard har spilt 25 A-landskamper og står med ett mål. Han debuterte allerede i 2014.

– Martin kan spille som en hengende spiss og i en fri rolle ute til høyre. Jeg tror også han kan spille sentralt på midtbanen fordi han har stor løpskapasitet, er pasningssikker og har stor fotballforståelse.

Den første kampen Ødegaard leder Norge ut på banen, blir oppgjøret borte mot Gibraltar i VM-kvalifiseringen 24. mars. Dagene etter venter Tyrkia og Montenegro.

Ødegaard er for tiden på utlån fra Real Madrid til Arsenal.

