Solbakken respekterer eventuell Qatar-boikott fra spillerne – mener VM er pinlig for Fifa

Han er klar på at han ikke støtter noen boikott. Det er på linje med det Norges Fotballforbund har tatt til orde for. En rekke norske eliteserieklubber har i den senere tiden inntatt et motsatt standpunkt. Det er ventet at Qatar-debatten blir tema på kommende helgs fotballting.

– Qatar må vi diskutere. Vi må adressere det. Spillerne er òg opptatte av det. Så går det en grense på hva spillerne kan bruke av tid og ressurser på det med tanke på at vi også skal gjøre noe annet. Men alle de jeg har snakket med nå, har vært opptatt av det, sa Solbakken på pressekonferansen fredag.

Qatar har i mange år fått kritikk blant annet for arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever, i tillegg til måten det ble tildelt på tilbake i 2010.

Idrett og politikk

Solbakken ga uttrykk for at hans nye kaptein Martin Ødegaard skal kunne svare på de samme problemstillingene, men mener man må respektere at folk er forskjellige.

– Noen har lettere for å snakke om det enn andre. Noen bidrar mer i lukkede diskusjoner fordi de ikke er så komfortable med å snakke om det utad. Det må vi òg respektere. Men de aller fleste som jeg har snakket med, nei, alle, har en forståelse og en «go» i seg med tanke på at dette er noe vi vil bidra til for at det skal bli bedre, sa landslagssjefen under fredagens digitale pressekonferanse.

Der presenterte Ståle Solbakken sin første landslagstropp til de kommende kampene i VM-kvalifiseringen.

Solbakken mente det var vanskelig for ham å si noe om hvorvidt han (og NFF) føler seg alene i kampen mot Qatar.

– Det er ingen tvil om at idrett og politikk alltid har hengt sammen og vil kanskje alltid gjøre det. Så kommer spørsmålet om i hvor stor grad idretten skal gå inn og utgjøre en forskjell og stå på egne bein. Det er et kjempestort spørsmål.

– Fotball er den største idretten. Fotballen skal kanskje gå foran, men samtidig er jo dette på mange måter også storpolitikk, sa han.

– Må bli gransket

Han var derimot tydelig da han ble spurt om legitimiteten til et mesterskap der et flertall av stemmene kan knyttes til kriminelle handlinger.

– Det er pinlig for Fifa, men så kan du snu det litt på hodet: Er det også bra at man i hvert fall klarte å avdekke så mye, og at det fikk så store konsekvenser? Det ble i hvert fall satt et søkelys på det. Men man kan ikke si noe annet enn at legitimiteten for å legge VM dit, ikke er til stede.

– Jeg forsvarer ikke Fifa eller Uefa. Jeg synes det er organisasjoner som må bli gransket. Jeg synes man må la journalister få granske det. De må åpne seg for at dette ikke skjer i framtiden, la han til.

Norge starter kvalifiseringen med kamper mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro i slutten av mars. Dette blir Solbakkens debut som A-landslagssjef etter at han overtok jobben etter Lars Lagerbäck i desember.

