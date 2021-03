Lysdahl beste norske i Åre på 10.-plass

NTB Sport

Lysdahl er 1,86 sekunder bak Vlhová. Mikaela Shiffrin og Katharina Liensberger følger 41/100 sekund og 57/100 sekund bak slovaken.

– Det var mye positivt for min del. Jeg angrep veldig bra. Jeg fikk tidvis høy fart, men gjorde småfeil her og der hvor jeg kjente at farten bremset ned. Men jeg velger å ta med meg de positive tingene. Det skal kjøres en omgang til, sa Lysdahl til NRK.

Lysdahl er Norges for øyeblikket beste kvinnelige slalåmkjører med 11.-plass i slalåmcupen.

Kristina Riis-Johannessen følger på 21.-plass, 2,74 sekunder bak teten, mens Kaja Norbye havnet på 44.-plass av de 46 som kom i mål. Det betyr at finaleomgangen ryker for Norbye, og det gjør den også for Thea Louise Stjernesund som kjørte ut.

Finaleomgangen i Åre starter klokken 16.30.

