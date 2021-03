Koronautbrudd utsetter cupkamp i Sverige

NTB Sport

Det svenske fotballforbundet opplyser at det foreløpig ikke er satt en ny dato for oppgjøret.

– Vi var innstilte på kamp, og spillerne satt klare på bussen for å dra mot Stockholm da beskjeden kom, sier sportssjef i Trelleborg Salid Camara Jönsson.

Tidligere denne uken testet et hittil ukjent antall Hammarby-spillere positivt for korona. Planen var da at kampen mot Trelleborg skulle bli spilt, men nå har smitten spredt seg. Klubben har stoppet all virksomhet for A-laget, og spillerne er satt i isolasjon.

