Ikke innreiseunntak for toppidrettsutøvere

I sin siste anbefaling skriver Helsedirektoratet at Norge bør opprettholde strenge restriksjoner ved innreise, i første omgang til midten av april. Det betyr i praksis at grensen til Norge er stengt for ordinære reiser.

Justisminister Monica Mæland sa på regjeringens pressekonferanse fredag at innreiserestriksjonene vil gjelde til 7. april.

– Toppidrettsutøvere anses ikke som personell i kritisk samfunnsfunksjon. Jo flere som innvilges unntak, dess større blir risikoen for smitteimport, skriver Helsedirektoratet i sin anbefaling, med henvisning også til vurderinger fra Folkehelseinstituttet.

En rekke arrangører har vært nødt til å avlyse internasjonale arrangementer etter at Norge tidligere i praksis stengte grensene for alt annet enn bevegelser som anses som samfunnskritiske.

