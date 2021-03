Hovland ilagt to straffeslag etter regelbrudd – falt nedover resultatlistene

NTB Sport

Allerede underveis på den norske golfstjernens runde ble det spekulert på at han kunne bli ilagt straffeslag som følge av regelbrudd. Først et par timer etter at Hovland var ferdigspilt for dagen, kom imidlertid bekreftelsen.

TV-bildene viste at 23-åringen flyttet ballen sin på ureglementert vis på hull nummer 15.

Dermed endte Hovland dagen på par, i stedet for to under par. Det førte naturlig nok til et fall på resultatlistene. Etter at straffen var ilagt lå han på delt 42.-plass.

Garcia leder – runden utsatt

Den norske golfprofilen startet sin runde med par på åpningshullet, og på det neste par fem-hullet måtte han tåle dobbeltbogey etter å ha vært i vannet på utslaget. Oslo-gutten reparerte samtidig noe av skaden da han fikk birdie på det tredje.

Deretter fulgte birdier også på hull nummer sju og åtte. Halvveis var han dermed ett slag under par.

Hovland fortsatte så med ytterligere åtte hull på par, før det ble en solid birdie på dagens siste.

Spanske Sergio Garcia topper resultatlista i Florida, men ikke alle er ferdige med sin åpningsrunde. Den første runden ble nemlig utsatt fordi det ble for mørkt til å spille i Ponte Vedra Beach.

Over tjue spiller fikk ikke fullført, men det kan samtidig bli vrient å matche Garcias meget sterke runde på sju slag under par. Nærmest er amerikaneren Brian Harman med fem slag under par.

Ventura med ny caddie

Kristoffer Ventura kom med i startfeltet i Players Championship etter å ha hatt reservestatus gjennom uka. Han skal angivelig ha fått klarsignal til å delta kun en time før turneringen startet.

Norsk-mexicaneren innledet turneringen med en førsterunde på to slag over par. Scorekortet inneholdt 16 par og to bogeys. Det gir en foreløpig delt 85.-plass.

Til start i Florida kom for øvrig golfprofilen med ny caddie. Broren Federico er byttet ut med langt mer meritterte Dean Elliott, melder Eurosport. Elliott har tidligere gått for profilerte spillere som Lee Westwood, Luke Donald og Joaquin Niemann.

– Vi ble enige om det. Han trenger en med mye erfaring, og for min del vil jeg jobbe med egne mål, sier Federico Ventura til Eurosport om caddiebyttet.

(©NTB)