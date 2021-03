NTB Sport

Torsdag kveld norsk tid møttes de to boksestjernene til pressekonferanse foran lørdagens tittelkamp i Dallas. Der skal Brækhus forsøke på vinne tilbake beltene McCaskill tok fra henne i august i fjor.

Da vant den amerikanske jenta på poeng.

Brækhus var ubeseiret som profesjonell bokser inntil nederlaget i Tulsa i Oklahoma. Det kom i hennes 37. proffkamp, og hun mistet alle sine fem tittelbelter.

Lørdag skal de vinnes tilbake.

– Lørdag skal jeg være på mitt beste, og hun er ikke noe nær på mitt nivå. Jeg skal vinne. Det finnes ikke noe alternativ til det, sa en smilende og offensiv Brækhus på torsdagens pressekonferanse.

Ny situasjon

Lørdagens kamp går i hjemmearenaen til NHL-laget Dallas Stars og NBA-laget Dallas Mavericks. Brækhus har ladet opp til kampen siden før jul.

Før den forrige kampen mot McCaskill var Brækhus koronafast i Big Bear i seks måneder. Det innebar at høydetreningsoppholdet ble for langvarig, og hun ble etter eget utsagn overtrent.

Nå er situasjonen annerledes.

– Jeg hadde en tøff treningsleir sist, der jeg var låst seks måneder i Big Bear. Nå har jeg hatt en normal oppkjøring. Jeg har kunne gjøre det jeg normalt gjør, sa Brækhus torsdag.

Hun levner ikke McCaskill rare sjansene i lørdagens revansjekamp.

– Jeg er definitivt større og sterkere enn henne, og jeg er en mye bedre fighter og bokser. Jeg har bedre teknikk og er sterkere, så jeg går med mye selvtillit inn i denne kampen, sa den norske boksedronningen.

Ingen ulykke

McCaskill tror på seier lørdag og at den kommer til å markere slutten på den innholdsrike karrieren til Brækhus.

– Ja. Hun brakte det selv på bane i forbindelse med den forrige kampen. Det var ikke mine ord, men hennes, sa McCaskill.

Den amerikanske bokseprofilen sa videre at hun vil bevise at seieren sist ikke bare var en «Brækhus-ulykke», men at hun selv er den nye og ubestridte mesteren.

– Det spiller ingen rolle hva slags plan hun kommer med. Vi er forberedt. Vi er klare for alt, sa McCaskill.

36-åringen lover underholdning.

– Jeg er så klar for å slå Ceclie i ansiktet. Jeg kjenner ikke Cecilia, og det er ikke noe ondt blod mellom oss, men dette kommer til å bli kveldens beste kamp, sa McCaskill.

