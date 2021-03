NTB Sport

– Dette er ikke noe stort problem sportslig. Vi var forberedt på både andre påskedag og 2. mai. Så vi får bare godta beslutningen. At også fotballen må rette seg etter koronautviklingen, er jeg helt enig i, sier Fagermo til NTB.

– Men hvis vi kunne startet (seriespillet) 2. påskedag uten at det har noe å si for pandemien, så mener jeg det er høl i huet at vi ikke starter.

Utsettelsen av toppdivisjonene på både herre- og kvinnesiden ble bekreftet torsdag. Fagermo mener det er flere agender blant klubbene.

– Noen har ikke fått forsterket laget ennå. Og de håpet på en utsettelse fordi overgangsvinduet da kan bli forskjøvet, sier Fagermo uten å peke på spesielle klubber.

– Det er også vanskelig å hente utenlandske spillere nå fordi det i praksis er innreiseforbud. Særinteressene slår inn. Det gjør det vanskelig å stå samlet, sier Fagermo.

– Kan du forstå at noen klubber ønsket utsettelsen?

– Nei, absolutt ikke. Det er likt for alle, og når man startet sesongoppkjøringen, må man ta hensyn til at sesongen starter 2. påskedag.

Han peker på at kampprogrammet vil bli tettere etter utsettelsen og at det kan spille negativt inn for lag som skal ut i europacuper.

(©NTB)