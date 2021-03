Ødegaard åpnet målkontoen i Arsenal med kanonkule

NTB Sport

Dermed har London-klubben et strålende utgangspunkt foran returkampen.

34 minutter var spilt da Arsenal vant ballen i gunstig posisjon, og sekunder senere havnet den hos Ødegaard utenfor 16-meteren. Drammenseren ladet skuddfoten og traff meget godt.

Ballen suste inn i nettet bak hjemmelagets keeper Jose Sa. Ødegaards avslutning kom rett på portugiseren, som kanskje burde ha klart å slå ballen unna. Samtidig var avslutningen hard og god.

Dermed kunne Arsenal juble for 1-0-ledelse i Hellas.

Ødegaard kan glede seg over at målkontoen endelig er åpnet etter utlånet fra Real Madrid. 22-åringen ble hentet til London-klubben i overgangsvinduet i januar.

Forsvarsblemme

Gleden over Ødegaards kjempetreff stilnet imidlertid etter pause. Da havnet en annen spiller som også er utlånt til Arsenal fra Real Madrid i fokus.

Et snaut kvarter var spilt av omgangen da Dani Ceballos mistet ballen i meget farlig posisjon etter å fått ballen av keeper Bernd Leno. Sistnevnte var i tillegg på halvdistanse, og dermed kunne Oympiakos-måltyven Youssef El-Arabi relativt enkelt sette inn 1-1.

Ceballos hadde kun vært på banen i tre minutter da han mistet ballen. Spanjolen kom inn for Thomas Partey. Med til historien hører det at Arsenal også tidligere i kampen mistet ballen i et par farlige posisjoner.

Til slutt straffet det seg.

Skår i gleden

Arsenal-seier ble det likevel. Først stanget Gabriel inn 2-1 med et kontant hodestøt etter en corner, og deretter fikk Mohamed Elneny kjempetreff og satte inn 3-1.

Martin Ødegaard ble byttet ut åtte minutter før full tid.

Nordmannens låneavtale med Arsenal strekker seg ut inneværende sesong. Ødegaard har fått jevnt og trutt med spilletid av manager Mikel Arteta siden han ble hentet til Arsenal.

Det går ikke lang tid mellom storkampene for Arsenal om dagen. Allerede søndag er det prestisjetungt London-derby mot et formsterkt Tottenham.

Neste torsdag spilles så returkampen mot Olympiakos.

