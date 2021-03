Minnemarkering etter tragisk håndballdødsfall

NTB Sport

Portugiserne kommer til å spille med sørgebind i kampene mot Frankrike, Kroatia og Tunisia til helgen. Det opplyser Det internasjonale håndballforbundet (IHF) til NTB.

Det vil også være ett minutts stillhet før oppgjøret mot tunisierne fredag.

– Det er vanskelig å uttrykke hva jeg føler for tiden. Det er vrient for meg å innse at vi ikke skal jobbe mer sammen, sa Portugal-trener Paulo Pereira til forbundets hjemmeside.

Quintana, som spilte VM-kamp mot Norge for snaut to måneder siden, døde i slutten av februar. Hjertet hans stoppet å slå under trening. Fire dager senere ble han erklært død, bare 32 år gammel.

Portugal kommer til å stole på 43-åringen Humberto Gomes som førstekeeper i kval-kampene.

Norge spiller også OL-kval denne uka. Den går mot Brasil, Chile og Sør-Korea.

De to beste fra de tre kval-turneringene får OL-billett.

(©NTB)