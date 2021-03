Verdensmester Frankrike boikotter ikke Qatar-VM

NTB Sport

– Qatar ble utpekt som VM-vert for lenge siden, av ansvarlige mennesker. Vi trekker ikke arrangementet i tvil året før det skal avvikles. Frankrike kommer til å delta i Qatar dersom vi kvalifiserer oss, sa Le Graet til nyhetsbyrået AFP.

Spørsmålet om boikott stilles i ulike land etter at en rekke norske eliteklubber, med Tromsø i spissen, har tatt til orde for norsk boikott av mesterskapet. Det gjøres blant annet med bakgrunn i forholdene gjestearbeidere som bygger VM-anleggene lever og jobber under.

Avisa The Guardian skrev nylig at flere enn 6500 arbeidere fra fem asiatiske land har mistet livet i Qatar siden 2010, da landet ble tildelt VM.

Beskyldningene om korrupsjon i søkerprosessen er også blant ankepunktene mot Qatar.

Den europeiske VM-kvalifiseringen starter denne måneden.

