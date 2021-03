Sandefjord signerer midtbanespiller fra Brann

NTB Sport

Ordagic kom til norsk fotball for tre år siden. Han signerte for Brann i 2017, men nå skifter han beite, melder hans nye klubb.

Den 27 år gamle midtbanespilleren gleder seg over å være på plass i Sandefjord, og sier at han har mye å bidra med for laget.

– Jeg er en sentral midtbanespiller, kreativ og god offensivt, en som kan spille i tierrollen å bidra med målpoeng, sier han og legger til:

– Jeg har vært her i et par dager nå. Jeg har også noen kompiser her, og det er alltid bra. Inntrykket er at jeg har kommet til en fin klubb på et fint sted.

Ordagic spilte 39 kamper for Brann under perioden i Bergen.

