Fotballforbundets etiske komité støtter ikke VM-boikott

Det ble konklusjonen etter at komiteen tirsdag hadde møte om den pågående debatten om hvorvidt NFF bør boikotte fotball-VM i Qatar.

– Beslutningen om å legge VM i 2022 til Qatar har vært vanskelig for norsk fotball fra starten. Vi har vært opptatt av at NFF skal være en tydelig stemme i den internasjonale debatten om menneskerettigheter og antikorrupsjon. Det er positivt at forbundet har samarbeidet tett med nordiske søsterorganisasjoner, ILO og Amnesty i denne saken. Dette arbeidet må følges opp videre fram mot VM, for å holde trykket oppe mot de sentrale aktørene, sier den etiske komiteens leder, Mina Gerhardsen, i en uttalelse.

På møtet redegjorde fotballpresident Terje Svendsen for dialogen med klubbene og styrets innstilling til vedtak på tinget.

– Komiteen støtter vurderingen av at boikott er et lite effektivt virkemiddel for å påvirke forholdene for migrantarbeidere og menneskerettighetssituasjonen generelt i Qatar, sier Gerhardsen.

– Kritikken mot arrangementet støtter vi selvsagt, men framfor boikott bør Fotball-Norges ledere og utøvere være en tydelig stemme for menneskerettigheter fram mot og under VM.

Gerhardsen opplyser at beslutningen om å legge VM til Qatar har vært tema i etisk komité en rekke ganger siden tildelingen ble gjort, og at komiteen har vært orientert om arbeidet som er gjort fra fotballforbundets side i tilknytning til arrangementet.

