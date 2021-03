Utskjelte Havertz strålte da Chelsea økte til tolv kamper uten tap

NTB Sport

Havertz, som ble hentet til Chelsea fra tysk fotball foran inneværende sesong, slet med å finne formen i Premier League i sesonginnledningen. Siden har han også vært ute med koronasykdom.

Mandag slo imidlertid midtbanestjernen tilbake mot kritikerne og ledet an i seieren over Everton. London-klubben økte med seieren rekken med kamper uten tap til tolv.

Etter en relativt tam start på førte omgang våknet Chelsea etter 31 minutter da Havertz fyrte av mot mål. Tyskerens skudd gikk via Everton-forsvarer Ben Godfrey og satte gjestenes keeper Jordan Pickford ut av spill.

Bildene viste at skuddet fra tyskeren hadde gått utenfor, og scoringen ble dermed dermed registrert som selvmål av Godfrey.

Storspill

Havertz storspilte for de blå fra London i en kamp som kan være hans vendepunkt etter en tøff sesong så langt.

Etter 54 minutter lå ballen igjen i mål for Havertz, men målet ble annullert etter at VAR avdekket at armen til tyskeren var i overkant aktiv i forkant av avslutningen.

Etter 64 minutter var Havertz igjen på farten og kom seg inn i feltet. Pickford kom ut for å avverge, men kunne ikke gjøre annet enn å felle tyskeren. Dommeren pekte på straffemerket.

Jorginho ekspederte straffesparket sikkert i mål, og deretter var London-lagets trepoenger aldri spesielt truet.

King-innhopp

Joshua King kom inn etter 70 minutter og så pigg ut, men klarte ikke å komme til noen store sjanser.

Med seieren økte Chelsea luken ned til mandagens motstander til fire poeng, og har tre poeng opp til Leicester på tredjeplass på tabellen.

Everton har både Tottenham, West Ham og Liverpool pustende i nakken, og har nok lyst til å slå tilbake mot Burnley kommende helg.

