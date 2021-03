Inter økte serieledelsen til byrival Milan

NTB Sport

Scoringen som til slutt skilte lagene kom ni minutter etter pause. Ballen endte hos Skriniar etter et hjørnespark, og slovaken lot seg ikke be to ganger.

Han sendte ballen sikkert i mål til tre nye poeng for høytflyvende Inter. Alessandro Bastoni ble kreditert den målgivende pasningen.

Mandagens seier betyr at avstanden ned til tabelltoer Mian er på seks poeng etter 26 serieomganger. Tittelgrossisten Juventus er ytterligere fire poeng på etterskudd i gullkampen.

Atalanta er på sin side nummer fem på tabellen, 13 poeng bak ledende Inter.

