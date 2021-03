Fossum avgjorde på overtid for Aalborg

NTB Sport

Etter to målløse omganger fikk Fossum sjansen fra straffemerket tre minutter på overtid i kampen. Nordmannen gjorde ingen feil og sikret seieren for Aalborg.

Dermed klatret Jylland-klubben til åttendeplass i den danske superligaen. Mandagens motstander Sønderjyske har samme antall poeng, men er foran på bedre målforskjell.

Matchvinnerscoringen var Fossums sjuende i ligaen denne sesongen.

På sidelinjen kunne tidligere Sandefjord-trener Marti Cifuentes juble for sin første seier for Aalborg etter at han overtok treneransvaret i klubben.

Daniel Granli kom inn som innbytter og spilte de siste sekundene av kampene for Aalborg.

