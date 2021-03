Tett snøvær og krevende vind for hoppgutta i Oberstdorf

NTB Sport

Det snør tett, og det har det ingen planer om å slutte med i Oberstdorf utover kvelden. I tillegg er det meldt varierende vind. Det er kombinasjonen som gjør at dette vil bli vanskelig for hopperne, sier Bråthen.

– Det er de vanskeligste landingsforholdene en skihopper kan være ut for, sier han til NTB, og peker på at den normalt stabile landeren Peter Prevc fikk trøbbel og ikke over ende i unnarennet.

– Snøen alene eller vinden ville kanskje vært enkelt, men kombinasjonen er verst tenkelig, legger han til.

Det gikk fint med Prevc, som reiste seg opp og ga tommel opp.

Marius Lindvik ble nummer ti som beste nordmann i prøveomgangen som ga vekslende resultater. Det må man være forberedt på at det vil gjøre i konkurransen også.

– Det er alltid mer tilfeldig når det ikke er helt jevne forhold. Fordelen vår at vi har fire ganske gode skihoppere. Jeg har en følelse at de vil benytte muligheten om den dukker opp, sier Bråthen.

Lindvik, Robert Johansson, Daniel-André Tande og Johann André Forfang hopper for Norge.

