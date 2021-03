Sølv-Johansson: – Det har vært 72 harde timer

NTB Sport

Mens den koronasyke verdenscupvinneren Granerud fulgte rennet på TV fra isolasjon på hotellet, måtte lagkameratene forsvare Norges ære uten sin ledestjerne. Johansson tok ansvar og ga de norske seerne spenning hele veien inn.

Johansson lå på andreplass etter et hopp på 129,5 meter i første omgang, og etter 135,5 meter i finalen utfordret han om gullet. Kraft hoppet imidlertid 134 meter og tok gull med 4,4 poengs margin ned til Johansson. Bronsen tok tyske Karl Geiger.

Over en drøy time etter at sølvet var et faktum, etter mange intervjuer og medaljeseremoni, kom Johansson for å svare på enda flere spørsmål. Også NTB lurte på hva han føler.

– Det føles veldig bra. Det har vært 72 harde timer. Det føler jeg viser styrke. Det må jeg ta med meg videre, sa han.

For etter Graneruds positive koronatest har det blitt slitsomt å være Robert Johansson. Skuldrene har vært høye med tanke på et det skal dukke opp enda en positiv test i hoppleiren.

– Det er krevende når man går rundt og bruker ekstremt mye energi. Man sliter med å slappe av, sliter med å sove. Det er ikke noe optimal oppladning, sa Johansson.

– Spesiell medalje

– Først håpet man at det skulle gå bra med Halvor. Deretter håper man det går bra på alle oss andre. Så kjenner man veldig godt etter. Jeg har prøvd å lese litt signaler og kjent etter om jeg har følt meg dårlig. Jeg har testet meg selv hver eneste dag. Selv om det krever mye energi i de dagene, tror jeg det er en bra ting at jeg er sånn, oppsummerte Johansson.

Landslagstrener Alexander Stöckl mente sølvet var velfortjent, og at Granerud fikk seg en opptur på hotellrommet.

– En spesiell medalje med tanke på alt som har skjedd. Jeg tror Halvor har det ganske bra nå. Han føler med laget og ser vi er i stand til å ta medalje selv om han er syk. Jeg tror det er bra for han òg, sa Stöckl til NTB.

Mange falt

Vanskelige forhold i Oberstdorf gjorde at fredagens renn var som et ekko fra tidligere tider, godt hjulpet av en Tommy Ingebrigtsen i NRK-studioet. Han er Norges siste gullvinner i storbakken, tilbake i 1995.

– Det minner om Thunder Bay, sa han om forholdene han så på TV-bildene.

Tungt snødriv og vind gjorde det utfordrende både å få hopperne ut fra startbommen og trygt ned i bakken. Det var flere fall enn vi har sett i hoppbakken de siste årene. Tyskeren Markus Eisenbichler var blant dem som falt. Det så ikke ut til at noen ble stygt skadd.

– Det var mange fall, og jeg trodde de skulle stoppe rennet halvveis, sa NRKs ekspert Anders Jakobsen.

Lindvik på sjette

Marius Lindvik strakte seg til 131,5 meter i finaleomgangen og snek seg innenfor topp 10 med en 6.-plass. Daniel Andre Tande landet på 120,5 meter i svært vanskelige forhold, og ble nummer 12. Tande hoppet 131 meter i første omgang.

Johann André Forfang var nest best i kvalifiseringen, men skuffet i fredagens renn. 128,5 meter i første omgang ble fulgt av 123,5 meter i finalen og 13.-plass.

Lørdag skal de norske gutta ut i lagkonkurranse, også da uten Granerud på laget.