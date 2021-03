Klæbo fikset norsk stafettgull – marerittstart ble til gullfest i VM

NTB Sport

Hans Christer Holund ordnet et solid forsprang til Klæbo gjennom en tredjeetappe der han styrte alt. Holund taklet de seige motbakkene og det krevende føret best av alle.

Aleksandr Bolsjunov kom likevel opp til Klæbo. Russeren startet 35 sekunder bak Norges ankermann, men tettet luka. Dermed ble det en tett duell om gullet.

Den vant til slutt Klæbo. Frankrike tok bronsemedaljen foran Sverige.

Det var russisk show i starten av stafetten. Alexej Tsjervotkin kjørte et sololøp av de sjeldne på åpningsetappen og imponerte stort på de første ti kilometerne.

Han brøytet seg fram i snøværet og forsvant fra feltet på meget gode ski. Han ledet med hele 56 sekunder på Golberg og Norge ved veksling.

– Grusomt

Etter snaut sju kilometer stoppet hele feltet opp inn mot stadion, og det gjorde at Tsjervotkin økte forspranget.

Golberg gikk med klister under skiene, og det fungerte overhodet ikke.

– Det var grusomt. Etter cirka ett og et halvt sekund angret jeg utrolig mye på at jeg ikke stolte på mine egne ferdigheter og tok det alle gikk på, sa han til NRK.

– Det er ett hundre prosent mitt ansvar, og når jeg ser at 17 andre har rubbede ski, er du ganske dum når du tar klister og tror du skal gjøre det helt store, la Golberg til.

Forandret

Russeren Ivan Jakimusjkin fikk trøbbel tidlig på andre etappe, og han ble til slutt helt parkert av Iivo Niskanen og Emil Iversen. Nordmannens bidrag var uhyre sterkt. Han hadde også gode ski.

– Det var en deilig etappe og et fint utgangspunkt for å få litt «action». Jeg gikk både for Pål og meg selv fordi jeg syntes litt synd på ham, sa Iversen til NRK.

For Klæbo var stafettgullet det tredje i mesterskapet i Tyskland. Han hadde tidligere vunnet to sprintøvelser.

Været slo om i timene inn mot start med solid snøfall, og nullføret gjorde at det var svært hektisk aktivitet blant smørere og testere.

– Vi kjører «safe» med smøringen og sikter ikke mot å ha 105 prosent ski, sa langrennssjef Espen Bjervig til NRK før start.

Norge hadde vunnet de ti siste herrestafettene i VM før fredagens. renn. Det forrige tapet kom i 1999 da Østerrike vant på hjemmebane.

Mesterskap i Oberstdorf avsluttes med femmila for menn søndag.

(©NTB)