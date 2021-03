Johansson tok VM-sølv i ruskeværet: – Deilig å fly over den grønne streken

NTB Sport

Mens den koronasyk verdenscupvinneren Granerud fulgte rennet på TV fra isolasjon på hotellet, måtte lagkameratene forsvare Norges ære uten sin ledestjerne. Johansson tok ansvar og ga de norske seerne spenning hele veien inn.

Johansson lå på andreplass etter et hopp på 129,5 meter i første omgang, og etter 135,5 meter i finalen utfordret han om gullet.

Kraft hoppet imidlertid 134 meter, og vant med 4,4 poengs margin ned til Johansson.

Mener medaljen er velfortjent

– Det viser seg at det lønner seg å stole på seg selv. Jeg stoler på det jeg har jobbet med gjennom hele vinteren, og prøver ikke på noe nytt i dag, sa Johansson til NRK.

– Det er deilig å kjenne at det funker. Det er deilig å se at du flyr over den grønne streken og klarer å sette et ålreit nedslag, sa Johansson.

Han mener VM-sølvet er velfortjent.

– Jeg synes jo det, jeg har hoppet mye bra på ski i vinter og gjør min beste sesong. Jeg synes den medaljen her er velfortjent, nå er det bare å fortsette og kose seg med det som er igjen, sa Johansson.

Mange falt

Vanskelige forhold i Oberstdorf gjorde at fredagens renn var som et ekko fra tidligere tider, godt hjulpet av en Tommy Ingebrigtsen i NRK-studioet. Han er Norges siste gullvinner i storbakken, tilbake i 1995.

– Det minner om Thunder Bay, sa han om forholdene han så på TV-bildene.

Tungt snødriv og vind gjorde det utfordrende både å få hopperne ut fra startbommen, og trygt ned i bakken. Det var flere fall enn vi har sett i hoppbakken de siste årene. Tyskeren Markus Eisenbichler var blant dem som falt. Det så ikke ut til at noen ble stygt skadd.

– Det var mange fall og jeg trodde de skulle stoppe rennet halvveis, sa NRKs ekspert Anders Jakobsen.

Lindvik på sjette

Marius Lindvik strakte seg til 131,5 meter i finaleomgangen og snek seg innenfor topp 10 med en 6.-plass. Daniel Andre Tande landet på 120,5 meter i svært vanskelige forhold, og ble nummer 12. Tande hoppet 131 meter i første omgang.

Johann André Forfang var nest best i kvalifiseringen, men skuffet i fredagens renn. 128,5 meter i første omgang ble fulgt av 123,5 meter i finalen og 13.-plass.

Lørdag skal de norske gutta ut i lagkonkurranse, også da uten Granerud på laget.