Hovland i tetsjiktet igjen i Florida

Det er annen uke på rad at han spiller en stor turnering i Florida. Han kommer rett fra delt 2.-plass i WGC-turneringen i Bradenton. Denne helgen spiller han i Orlando i en turnering som har navn etter en av sportens legender.

Hovland fikk en god start med birdie på 2. og 3. hull. Han fikk litt motgang med bogey på 5. og 7. hull, men takket være birdie på 6. hull var han fortsatt under par.

Siste halvdel av runden var bogeyfri, og med birdie på 12. og 16. hull kom han seg tre slag under.

Hans 69-runde plasserer ham tre slag bak nordirske Rory McIlroy og canadiske Corey Conners, som er i delt ledelse etter første dag.

For Kristoffer Ventura bød den første runden på større problemer. Han er fire slag over par etter 16 spilte hull, etter en dobbeltbogey (på 3. hull), fire bogeyer og to birdier.

