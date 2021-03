Tittelforsvarer Lyon måtte slite mot Brøndby

NTB Sport

Et hodemål av Nikita Parris etter en halvtime var alt hjemmelaget fikk til i løpet av 90 minutter. Først tre minutter på overtid doblet innbytter Melvine Malard ledelsen. Hun ble så glad at hun pådro seg gult kort for feiringen.

Det kortet var det kampens norske dommer Henrikke Nervik som delte ut. Hun og hennes assistenter var ikke eneste norske innslag i Lyons storstue i Décines. Tidligere Røa-kaptein Katrine Winnem Jørgensen fikk sin mesterligadebut for Brøndby og spilte hele kampen på sentral midtbane.

Lyons stjernespiss Ada Hegerberg er fortsatt ikke spilleklar etter sine langvarige skadeproblemer. Hun har ikke spilt siden korsbåndskaden hun pådro seg i januar i fjor, men i desember forlenget hun sin kontrakt med klubben til 2024.

Brøndby slo med nød og neppe ut Vålerenga på straffespark i forrige runde i februar, en kamp som på grunn av norske innreiseregler måtte avgjøres i én kamp i Danmark.

Torsdag var Brøndby svært nær et tidlig ledermål da Nanna Christiansen sendte et frispark i tverrliggeren etter fire minutter.

Lyon dominerte kampen stort, men slet med å få ballen i mål. Med to måls ledelse før returkampen i Danmark er laget likevel på god vei til kvartfinale.

(©NTB)