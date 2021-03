Skadefri Ruud melder seg klar for ny turnering

NTB Sport

Det bekrefter far og trener Christian Ruud i en SMS til NTB torsdag.

Sønnen Casper slet med en skade i magemuskulaturen da han måtte trekke seg i 4. runde av Grand Slam-turneringen i Australia i midten av februar.

– Planen var å spille i Singapore på veien hjem (til Norge), men jeg tror jeg trolig må trekke meg fra den turneringen. Så blir det Rotterdam, hvis jeg er frisk, Acapulco og Miami før grussesongen starter, sa Ruud til NTB etter turneringen.

Forrige uke kom nyheten om at han likevel ikke ble å se i turneringen som startet i Rotterdam mandag, men nå bekrefter altså far Christian at det etter planen blir tur til ATP 500-turneringen Acapulco.

Ruud-leiren setter seg etter planen på flyet til Mexico mandag.

