Riiber slaktet eget VM-sølv – mistet nattesøvnen før rennet

NTB Sport

Junioren Johannes Lamparter fra Østerrike vant overlegent.

Riiber mente at han ble akkurat for ivrig i rennhoppet i den store bakken, og i langrennet fungerte det ikke for ham.

Han sa at avstanden opp ble akkurat litt for lang.

– Jeg var positiv fram til jeg hadde gått en og en halv runde, men det svarte ikke noe. Jeg fikk ikke flyten, og da ble det som det ble. Det er mest føret som ikke passet meg. I det andre individuelle rennet var det et skareføre som passet meg godt, men i dag var det ekstremt mye sug i snøen. Jeg ble aldri kvitt syra, sa Riiber til NTB.

Riiber lå på skuddhold før langrennsdelen, 37 sekunder bak østerrikeren. Dermed lå det til rette for at han kunne ta sitt femte VM-gull og tangere Bjarte Engen Vik som mestvinnende norske kombinertløper.

Langt bak

Allerede ut på den andre av de fire 2,5 kilometer lange rundene tydet mye på at han måtte se langt etter det. Etter å ha tatt inn Akito Watabe la han seg i rygg og så ikke ut til å være særlig lysten på høy fart.

Dermed måtte han nøye seg med å slå japaneren på oppløpet i kampen om sølvmedaljen.

– Da jeg koblet med Akito var det rett og slett lite sprut i beina. Jeg hadde ingenting å jage med. I dag hadde jeg ikke dagen.

Riiber forteller at han mistet nattesøvnen foran torsdagens konkurranse.

– Du aner ikke. Jeg har tenkt mye på hoppingen, og det har stjålet mye energi. Jeg var skikkelig ræva på den første treningen, men snudde det til noe positivt i går. I dag var jeg best i prøveomgangen, men i rennhoppet ble det gjort for mange feil.

Junior

Unggutten Lamparter ble juniorverdensmester i Lahti så sent som for tre uker siden. Torsdag sikret han samme valør i seniorklassen. Gullet er kun det andre individuelle til en østerriksk kombinertløper i et VM.

– Sølv er ikke dårlig i det hele tatt, men jeg blir skuffet når prestasjonen ikke er bra. Hadde jeg gjort jobben i bakken og i sporet ville jeg ha vært fornøyd, men når jeg ikke gjør det blir jeg lei, sa Riiber.

Det gikk verre i bakken for resten av det norske laget, og dermed ble det ikke bedre plasseringer totalt enn 7.-plass til Jens Lurås Oftebro, 8.-plass til Espen Andersen og 14.-plass til Jørgen Graabak.

Andersen var niendemann i bakken, men gikk ut i langrennssporet hele 1.49 minutter bak. Enda verre gikk det for bronsevinner fra normalbakken Oftebro og Graabak, som startet henholdsvis 2.39 og 3.29 minutter bak.

Graabak hadde nest beste langrennstid og Oftebro tredje beste, men de var for langt bak.

For kombinertgutta gjenstår lagsprint i VM. Den gås lørdag. Til tross for den tyngre dagen i sporet torsdag, var ikke Riiber i tvil om at han stiller. Trolig får han med seg Jens Lurås Oftebro på laget.

