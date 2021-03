Forfang nest best i hoppkvalifiseringen: – Ikke overrasket

NTB Sport

Forfang har grepet muligheten i Halvor Egner Graneruds koronafravær og levert hopp rundt 130 meter på trening. I kvalifiseringen ble det 133,5 meter. Stefan Kraft ble bestemann i kvalifiseringen.

– Forfang leverer et hopp på øverste nivå. Det er et stort steg. Han har tatt ansvar og merket at vi mangler en mann og leverer på et helt annet nivå, sa landslagstrener Alexander Stöckl.

Robert Johansson fikk det ikke helt til å stemme, landet på 121,5 meter og ble nummer 16, men frykter ikke for egen innsats fredag etter hoppet under tunge forhold. Han gledet seg over lagkamerat Forfang.

– Han har vist det tidligere i vinter. I sine beste hopp henger han med helt i toppen. Jeg er ikke overrasket over det, sa Johansson.

Marius Lindvik klemte til på hoppkanten og landet på 126,5 meter. Det holdt til 11.-plass. Daniel-André Tande landet på 120 meter og havnet på 20.-plass.

Ingen av de fire norske hopperne har individuell medalje i VM.

Det var tunge forhold i bakken, men de norske hadde som nevnt små problemer med å bli blant de 50 som kvalifiserte seg til fredagens konkurranse.

Tommy Ingebrigtsen er siste mannlige norske hopper som har vunnet VM-gull i stor bakke. Det gjorde han i Thunder Bay i 1995. I den store Schattenbergbakken er det Sigurd Pettersen som står med bakkerekorden (143,5 meter) fra 2003.

(©NTB)