Avlysningen kommer i kjølvannet av onsdagens møte mellom idrettspresident Berit Kjøll og statsminister Erna Solberg (H). Der kom det fram at det ikke kan regnes med lettelser i toppidretten i nærmeste framtid.

Bandysesongen har vært stanset i nærmere to måneder. Varmt vær og issmelting bidrar til at det ikke blir flere kamper.

– NBF har hatt møte i «Beredskapsgruppa» i NBF og Seksjonsstyret, og det er med tungt hjerte at vi nå må meddele at resten av sesongen er avlyst, skriver forbundet på sine hjemmesider.

Ingen seriemester hos damene

Forbundet opplyser at det ikke blir noen seriemester i dameserien fordi serien ikke er halvspilt, mens Ready er seriemester for herrene.

– Det er litt skuffende at sesongen er avlyst, men det var ikke uventet med den smitteoppblomstringen den siste tiden. Jeg tenker at vi skal være glade for at vi har fått spille så mye som vi har gjort. Det er mange som ikke har fått spilt i det hele tatt, på ett år, sier Drammens kvinnetrener Arild Aamodt til NTB.

– Hva tenker du om at det ikke blir kåret noen seriemester?

– Jeg tenker at forbundet kunne hatt en ryddigere måte å sette opp serien på. Vi har for eksempel møtt Stabæk to ganger, men ikke Ready. Alle har ikke møtt alle, noe som er ganske spesielt.

Seriegullet til Ready på herresiden er klubbens andre på to år.

– Det var annerledes i fjor, da vant vi serien mer normalt. Det var en mer ålreit følelse da – vi vant serien for første gang i klubbens historie og spilte full sesong. Det er jo ordentlig og tellende nå og, men det blir jo annerledes, sier Ready-trener Lars Christian Sveen til NTB.

To strake seriegull

Sist sesong vant klubben ligaen etter full sesong og var klare for NM-finale, før forbundet satte ned foten et par dager før finalen mot Stabæk.

Nå rakk alle lag å spille 13 eller 14 av 18 seriekamper.

– Nå har vi hatt et langt opphold, og så er man plutselig seriemester. Det er veldig kjedelig at sesongen er over, selv om vi alle forstår at man er en del av noe større, sier trener Sveen og fortsetter:

– Likevel – jeg skulle ønske man kunne gjort noen individuelle tilpasninger. I bandyen kan man ikke flytte kamper fram i tid som de har gjort i hockeyen og håndballen, som spiller i hall og innendørs.

Solberg-trener Thomas Moen sier følgende:

– Det føles bare trist at man ikke får fullført sesongen. Jeg synes mest synd på spillerne som har forberedt seg godt for dette siden april 2020.

