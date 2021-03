Tokyo-OL blir trolig uten utenlandske tilskuere

NTB Sport

I forrige uke sa presidenten i Det internasjonale skiforbundet (Fis), Thomas Bach, at avgjørelsen om hvorvidt utenlandske tilskuere kan reise til Tokyo-OL trolig ville bli tatt i slutten av april eller begynnelsen av mai.

Ifølge den japanske avisen Manchini vil imidlertid en endelig avgjørelse foreligge innen slutten av mars.

De har snakket med en rekke kilder som er en del av diskusjonen rundt beslutningen.

Selv om mye tyder på at det ikke blir utenlandske tilskuere på øvelsene, jobber arrangøren fremdeles med mulighetene for at japanere skal få komme på arenaene når lekene, som ble utsatt ett år på grunn av viruspandemien, innledes 23. juli.

Meningsmålinger i Japan har vist at opptil 80 prosent ønsker at lekene skal avlyses eller utsettes ytterligere.

I forrige uke overtok Seiko Hashimoto vervet som leder av organisasjonskomiteen. Hun etterfulgte Yoshiro Mori, som måtte trekke seg etter å ha uttalt seg nedsettende om kvinner.

