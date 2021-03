Sørloth med flott assist da RB Leipzig gikk til semifinale

NTB Sport

Han skapte også sjansen som førte til at Hwang Hee-chan doblet ledelsen i det 88. minutt.

Det er i ferd med å løsne for Sørloth, som i helgen ble matchvinner mot Borussia Mönchengladbach i serien. Han startet på benken igjen i onsdagens cupkamp, men løftet laget da han kom inn for Justin Kluivert etter en drøy time.

I det 63. minutt fikk han ballen rett utenfor egen 16-meter og dro opp en kjempekontring med dobbelt veggspill med Poulsen. Nordmannen spilte innpå til dansken, fikk ballen igjen og raidet oppover langs høyresiden. Så fant han Poulsen igjen, og spissen ristet av seg en motspiller og banket ballen i mål i hjørnet.

Ytterligere to minutter serverte Sørloth ballen til Dani Olmo som var i posisjon til å gjøre 2-0, men avslutningen var for dårlig.

Sørloth kom til en stor sjanse i det 82. minutt, da han spilte midtspiss etter at Poulsen var byttet ut, men han var onsdag bedre som tilrettelegger enn som avslutter.

I det 88. minutt kjempet Sørloth seg forbi John Anthony Brooks og la inn til Emil Forsberg. Keeper reddet svenskens avslutning, men Hwang satte inn returen.

Straffemiss

Begge lag hadde store sjanser i første omgang, men Wolfsburg den største da laget fikk straffespark etter at VAR avslørte at Christopher Nkunku hadde felt Kevin Mbabu på en dødballsituasjon. Wout Weghorst skjøt straffesparket over mål.

Dagen etter at Erling Braut Haaland var involvert i Borussia Dortmunds vinnermål mot Borussia Mönchengladbach sørget Sørloth for at det er to norske spillere i semifinale.

Sørloth ser også ut til å ha funnet formen akkurat i tide til Norges VM-kvalifiseringskamper i slutten av måneden.

Kiel videre

2.-divisjonslaget Holstein Kiel er også videre etter å ha avsluttet cupeventyret til askeladden Rot-Weiss Essen fra nivå fire. Alexander Mühling (straffe), Janni Serra og Joshua Mees scoret for laget som slo ut Bayern München i 2. runde.

Straffesparket var svært omdiskutert. Essen-formann Marcus Uhlig kalte avgjørelsen «skandale» og spurte i Sky-intervju om dommerne hadde falt i søvn.

Kvartfinalen mellom Jahn Regensburg og Werder Bremen er utsatt på grunn av koronasmitte hos hjemmelaget.

