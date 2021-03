Norske TV-sjefer vil ikke boikotte fotball-VM

NTB Sport

De siste dagene har flere norske fotballklubber med Tromsø i spissen oppfordret Norges Fotballforbund (NFF) til å boikotte mesterskapet.

Oppfordringen kommer i kjølvannet av The Guardians avsløring om at så mange som 6500 gjestearbeidere har mistet livet etter under arbeid med anlegg som skal stå ferdig til VM.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Journalisten at avsløringene er sjokkerende, men uttrykker stor skepsis til at TV-selskapene skal initiere en boikott.

– Jeg tenker at for mediebedrifter sitter det langt inne å gå til en boikott på egne bein, og slik mener jeg det skal være, sier Eriksen på spørsmålet om boikott kan være aktuelt for NRK.

NRK og TV 2 sitter på de norske rettighetene til å sende kampene fra mesterskapet.

TV 2 sjef Olav T. Sandnes opplyser at TV 2 og NRK har sendt en henvendelse til Fifa for å mer informasjon rundt situasjonen, men at de foreløpig ikke har fått noen offisielle uttalelse derfra.

– Spørsmålet om tiltak, og boikott, er en viktig diskusjon. Samtidig registrerer jeg at viktige menneskerettsorganisasjoner som Amnesty også debatterer om hvorvidt det er riktig å bruke boikott som virkemiddel i dette tilfellet, sier Sandnes.

Norge åpner kvalifiseringen til Qatar-mesterskapet mot Gibraltar 24. mars.

