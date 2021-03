Norsk håndballstjerne bytter klubb – går til erkerivalen

NTB Sport

Det bekrefter begge klubbene på sine nettsteder onsdag.

Tønnesen har signert en kontrakt med Szeged som strekker seg fram til sommeren 2023.

– VM-sølvmedaljevinneren har stor erfaring, og jeg er sikker på at han vil styrke oss, sier Szeged-sjef Kiss Bence.

Tønnesen, som har en fortid i både svensk og tysk håndball, har spilt for Veszprém de fire siste sesongene.

Klubben 29 år gamle Tønnesen nå skal spille for, er ansett for å være blant verdens beste på herresiden.

Den norske landslagsprofilen har vært skadeplaget de siste årene. I fjor signerte han en ny ettårskontrakt med Veszprém, med opsjon på ytterligere ett år.

31. mars utløper fristen for at partene kunne benytte seg av den nevnte opsjonen. Det blir det nå ingenting av. Veszprém opplyser at viruspandemien har skapt økonomiske utfordringer for klubben.

«Pandemisituasjonen i verden legger press på klubben. Som følge av det, har vi sterkt måttet vurdere hvor mange spillere vi skulle ha i stallen neste sesong», skriver Veszprém.

Klubben har allerede to høyrebacker på lengre kontrakter. Dermed var det naturlig å slippe Tønnesen.

