Molde tar imot Granada i Budapest

Det opplyser klubben på sin twitter-konto. Kampen skal spilles på Puskas Arena med kampstart 18.55.

Det første møtet spilles i spanske Granada torsdag 11. mars. Den kampen spilles klokken 21.

Molde avanserte i europaligaen etter å ha slått ut tyske Hoffenheim med 5-3-sammenlagt i 16-delsfinalen. Da gikk det norske lagets hjemmekamp på spanske Villarreals hjemmebane.

Opprinnelig skulle kampen vært spilt i Molde, men på grunn av strenge norske innreise- og karanteneregler ble kampen flyttet til nøytral bane.

– Det har absolutt ikke vært enkelt å finne en bane vi kan spille kampen på. Snorre (Strand, sportslig koordinator) har gjort en fantastisk innsats med å lande denne dealen, noe vi er strålende fornøyd med, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum.

– Vi har vurdert å spille i andre land som England, Tyskland og Nederland, men til slutt kom vi fram til at Ungarn var det beste alternativet. Vi ville i hvert fall få Granada ut at landet, slik at de også fikk spille en bortekamp, tilføyer han.

