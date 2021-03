Mjelde scoret da Chelsea vant med ti spillere – Atlético misset to straffespark

NTB Sport

Chelsea vant selv om laget måtte spille nesten hele kampen i undertall og gjestene fikk to straffespark.

Sophie Ingle pådro seg rødt kort da hun laget straffespark ved å felle Rasheedat Ajibade allerede i det 12. minutt, men keeper Ann-Katrin Berger reddet skuddet fra Deyna Castellanos.

Hjemmelaget lot seg ikke ryste og fortsatte å angripe. Laget skapte klart flest sjanser, og i det 57. minutt fikk Mjelde ta straffespark etter at Sam Kerr ble felt av Aissatou Tounkara.

Den norske landslagskapteinen viste hvordan det gjøres da hun sendte ballen utakbart i mål bak Atléticos svenske keeper Hedvig Lindahl.

Fran Kirby hadde et stolpeskudd før hun i det 64. minutt doblet ledelsen framspilt av Kerr.

I det 79. minutt, rett etter at Guro Reiten ble byttet inn for Kirby, laget Berger straffespark da hun felte Ludmla. Merel van Dongen tok straffen, men Berger reddet igjen.

Chelsea sørget for at begge de engelske lagene er på god vei mot kvartfinale. Tidligere på dagen vant Manchester City 3-0 over Fiorentina med mål av Lauren Hemp, Ellen White og innbytter Samantha Mewis.

Returkampene spilles neste uke, begge i Italia. Chelsea møter nemlig Atlético i Monza på grunn av spanske innreiserestriksjoner.

(©NTB)